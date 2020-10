Maradona compie 60 anni. Ma la sua presenza per la partita di stasera è ancora in dubbio

"Feliz cumple, Diego Armando!" è il messaggio del Gimnasia La Plata al proprio allenatore che oggi compie 60 anni, nonché foto copertina dell'account Twitter del club. Un compleanno speciale, che si aggiunge a una data importante per il Gimnasia e il calcio argentino tutto poiché dopo sette mesi riprenderà l'attività proprio con il Lobo che affronterà il Patronato per la Copa de la Liga Profesional, torneo istituito per traghettare le squadre verso marzo, quando inizierà il nuovo campionato. Tuttavia non sono ancora state sciolte le riserve sulla sua presena sulla panchina. Recentemente il Pibe de Oro è stato in contatto con una persona, nello specifico, l'autista personale, che ha presentato sintomi compatibili con il Covid. Lo stesso Gimnasia è in attesa di novità.