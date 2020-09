Mario Gotze svincolato di lusso: "Sono ambizioso, voglio vincere la Champions"

Da eroe dei Mondiali a svincolato di lusso. Mario Gotze, terminata l'avventura al Borrussia Dortmund, è ancora alla ricerca di una squadra: "Sono ambizioso, voglio un club che possa vincere la Champions League", ha detto Gotze nel corso di un'intervista concessa a Sport Bild. "La Champions è la competizione più bella per un calciatore. Non c'è niente di più grande di questo trofeo".

Futuro lontano dalla Germania?

"Non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga, in Germania ci sono tanti club ambiziosi. L'aspetto economico non è importante, voglio rimettermi in gioco e dimostrare di poter aiutare ogni squadra. La mia voglia di calcio è grande".