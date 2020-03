Matip e la vittoria sul Barça: "Mentre Anfield festeggiava ero chiuso in uno stanzino con Messi"

Joel Matip, difensore del Liverpool, ha parlato al sito tedesco 11 Freunde rivelando alcuni aneddoti sulla vittoria contro il Barcellona in Champions League lo scorso 7 maggio 2019: "Dopo la partita ci siamo abbracciati e abbiamo cantato "You'll never walk alone" sotto la Kop, ed è stato uno dei momenti più belli della mia carriera, forse ai livelli del mio debutto con lo Schalke. Non mi importava di niente, era come se stessi fluttuando nell'aria. Poi sono stato selezionato per i controlli antidoping e vicino a me c'era un ragazzo depresso. Sto parlando di Messi, che era lì anche lui per fare il test. Conosci tutti i giocatori da avversari, ma non è come sedersi fianco a fianco per prendere un caffè. Mentre tutto Anfield stava festeggiando, io ero chiuso in uno stanzino insieme a Messi".