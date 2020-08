Matthaus contro il Barça: "Solo con tanti errori il Bayern Monaco può perdere ai quarti"

Stanno facendo discutere le parole di Lothar Matthaus, ex stella del Bayern Monaco, che ai microfoni di Sky ha dichiarato che "Il Bayern Monaco dovrebbe sbagliare molto per perdere contro il Barcellona", minimizzando di fatto il valore dei blaugrana. "Naturalmente il Barça ha le qualità per fare bene, ma credo che solo con tanti errori da parte del Bayern vedremo una vittoria dei catalani. Ma in una sola partita può succedere di tutto".