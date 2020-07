Mbappe sorridente nonostante l'infortunio: "Risveglio da vincitore, nessuna sensazione migliore"

vedi letture

In attesa di conoscere l'entità precisa del suo infortunio alla caviglia, Kylian Mbappé questa mattina si è risvegliato sorridente e ancora in festa dopo la vittoria della Coppa di Francia di ieri sera (1-0 al Saint-Etienne in finale): "Risveglio da vincitore, nessuna migliore sensazione possibile. Grazie a tutti per i messaggi, mi toccano molto. Baci e buon fine settimana", il commento positivo della stella del PSG sui social.