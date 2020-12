Messi, la statua di cera al Museo di Barcellona scatena l'ilarità: "Assomiglia di più a Pjanic"

vedi letture

Dopo Cristiano Ronaldo e la celeberrima statua a Madeira divenuta oggetto di scherno, anche Leo Messi può "vantare" una sua riproduzione non propriamente riuscita. Al Museo delle cere di Barcellona, per attirare un pubblico più giovane, è stata inaugurata una nuova sala dedicata al XXI secolo. E fra i personaggi non poteva mancare il giocatore più forte della storia del Barça. Tuttavia lascia perplessi l'aspetto del giocatore, tanto da scatenare la reazione dei tifosi che hanno sottolineato come il volto del Messi di cera sembri più Pjanic, Ramsey o Oblak.