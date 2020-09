Messi saluta Suarez e attacca il Barça: "Non meritavi di essere buttato fuori come hanno fatto"

Leo Messi ha deciso di salutare Luis Suarez, compagno di mille battaglie a Barcellona, con un lungo post sul proprio account Instagram: "Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te - scrive il Diez -, sia in campo che fuori. Ci mancherai tantissimo. Sono passati tanti anni, tanti compagni, pranzi e cene... Tante cose che non si potranno mai dimenticare, tutti i giorni insieme. Sarà strano vederti con un'altra maglia indosso e soprattutto affrontarti da avversario. Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti della storia di questo club, uno di quelli che ha realizzato cose incredibili sia a livello personale che collettivo. E non essere buttato fuori come hanno fatto. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende più. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio bene, a presto amico".