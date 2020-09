Messico, i tifosi dell'Atlas lanciano la colletta per Suarez: 35 pesos al mese per un maxi-stipendio

Anche in Messico sognano Luis Suarez. L'uruguaiano del Barcellona, in questo momento lontano dalla Juventus, fa gola tanti club. E a tantissimi tifosi, anche quelli dell'Atlas, formazione militante in Liga MX. Che lanciano una petizione: "A Jalisco (la città dell'Atlas, ndr) siamo 8.368.602 abitanti: se la metà di noi fosse appassionata di calcio e la metà di questi tifasse Atlas, parleremmo di 2.092.150 tifosi rossoneri. Se ciascuno di noi - si legge sulla fan page Atlas Toda La Vida - versasse 35 pesos al mese (circa 1,40 euro) potremmo mettere sotto contratto Luis Suarez e porre fine al digiuno di gol del nostro attacco". Il risultato, per la cronaca, sarebbe di 3 milioni di euro al mese, con uno stipendio da oltre 35 milioni all'anno. Chissà che il Pistolero non ci faccia un pensierino.