Michu idolo di Haaland: l'ex Napoli regala la maglia autografata al bomber norvegese

Tra gli idoli di infanzia di Erling Haaland, a sorpresa figura anche l'ex Napoli Michu. L'ex attaccante azzurro ha voluto far contento il bomber del Borussia Dortmund, giocatore del momento grazie ai tanti gol che sta segnando in Bundesliga e in Champions, spedendo una maglia del Burgos, società per cui adesso opera come direttore sportivo, con autografo, dedica e personalizzazione. Ecco la foto in posa con la maglia per il norvegese: