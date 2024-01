Ufficiale Oltre i confini nazionali l'Albenga. Tesserato l'attaccante spagnolo Michu

Si espandono oltre i confini nazionali le ambizioni e il mercato dell'Albenga, reduce dallo 0-0 contro la capolista del Girone A di Serie D - l'Alcione - e ora prossima all'impegno contro l'Asti, dove arriva appunto con un innesto di spessore nel reparto avanzato, l'attaccante Michu, scoperta spagnola della Seb Group degli agenti Marco Severi e Giorgio Calleri.

Classe 1998, Michu arriva dall'Atletico River Ebro, la squadra della citta spagnola Rincón de Soto, militante nella Tercera Federacion locale. Punta centrale utilizzabile anche come ala destra e all'emergenza trequartista, è alla sua prima esperienza nel calcio italiano, dove conta di far valere un fisico strutturato e ottimi piedi, oltre che abilità nel gioco aereo. Una freccia in più nell'arco di mister Aiello.