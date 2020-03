Monaco, Ben Yedder conferma: "Il Barcellona mi ha cercato. A gennaio si poteva fare"

Wissam Ben Yedder ha confermato di essere stato nel mirino del Barcellona nelle ultime due sessioni di mercato: "L'estate scorsa hanno preso informazioni su di me diverse volte. Quest'inverno l'affare poteva andare in porto ma alla fine non è andata così. Il loro interesse dimostra che sto facendo un buon lavoro. Sono rimasto professionale e concentrato sulle mie prestazioni al Monaco". Per Ben Yedder il Barcellona era arrivato a offrire 80 milioni al Monaco: affare sfumato poiché i monegaschi non hanno trovato un sostituto adeguato.