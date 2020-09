Monaco, capienza ridotta al "Louis II": con lo Strasburgo accesso solo a 1000 spettatori

Il Monaco riduce la presenza di spettatori allo stadio. In Francia nelle prime giornate di campionato, per far fronte alle regole anti-Covid, era consentito l'ingresso allo stadio ad un massimo di 3000-3500 spettatori ma, vista la situazione attuale, il governo del Principato ha tagliato drasticamente la presenza al "Louis II". Domenica per la sfida contro lo Strasburgo, informa il club, sarà possibile accedere all'impianto monegasco solo a mille sostenitori. Per chi volesse è possibile richiedere il rimborso del titolo d'accesso.