Ufficiale Monaco, il giovane difensore Cartillier ceduto in prestito al Brest

vedi letture

Sarà ancora lontano dal Principato il futuro di Antonin Cartillier. Il giovane difensore di proprietà del Monaco è stato ceduto in questa sessione di mercato al Brest, formazione che milita anch’essa in Ligue 1. Questo il comunicato ufficiale: L’AS Monaco annuncia la cessione in prestito di Antonin Cartillier allo Stade Brestois 29 fino al termine della stagione 2023-2024. Il Club gli augura ogni successo a Brest.