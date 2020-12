Montpellier, Der Zakarian: "Kean? Non ci sono molti attaccanti in grado di segnare così"

Michel Der Zakarian, allenatore del Montpellier, ha analizzato la sconfitta casalinga per 1-3 rimediata contro il Paris Saint-German. Queste le sue parole riportate da Le Figaro: “Quando perdi c'è sempre del rammarico. I rimpianti oggi sono per le situazioni che non abbiamo concretizzato: avremmo potuto gestirle meglio. Ad ogni modo, non ci siamo arresi e sono contento di quello che abbiamo prodotto. L'avversario di oggi era comunque sempre il PSG che, anche se aveva una squadra rimaneggiata, ha una panchina di qualità e questa sera lo ha dimostrato. Abbiamo creato loro dei problemi, ma poi c'è stato il gol di Kean: non ci sono molti attaccanti in grado di segnare in quel modo. Quando perdi, si tratta sempre una battuta d'arresto: dovremo recuperare bene e lavorare in vista della partita contro il Lens".