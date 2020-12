"Mourinho at Marine!" Le storie uniche della FA Cup: il Tottenham contro un club di 8°

Una storia tutta inglese. Di quelle che solo la FA Cup, il trofeo più antico e nobile del mondo, riesce a regalare. "Mourinho at Marine!" 2020, anno dei social. Sicché il Marine Football Club, società dilettantistica di ottava divisione inglese, è stata sorteggiata per ospitare il Tottenham Hotspur dello Special One.

MOURINHO AT MARINE! #COYM — Marine Football Club (@MarineAFC) November 30, 2020

Unbelievable "Un sorteggio pazzesco". A BBC One, l'omonimo del più celebre cantante ma tecnico dei Marine, Neil Young, ha esultato. Dopo sette vittorie consecutive, dai turni preliminari, i trentaduesimi e il sogno di giocare la gara più importante di sempre.

Just a little bit of what to expect from @MarineAFC @PitchingIn_ pic.twitter.com/ob6QsTwsk3 — The Pitching In Northern Premier League (@NorthernPremLge) November 30, 2020

389 posti Il Rossett Park, impianto che ospita le gare casalinghe del club di Non League, contiene soltanto 389 posti a sedere. Il Marine, che milita in Northern Premier League, è la seconda squadra di una categoria così bassa ad andare così avanti ma è la gara col divario di serie più alto di sempre in FA Cup.

Marine will be hosting Tottenham in the FA Cup third round! 👀 A proper FA Cup tie! 🙌 pic.twitter.com/8hdCs4zrvB — 90min (@90min_Football) November 30, 2020

IL SORTEGGIO COMPLETO

Huddersfield v Plymouth

Southampton v Shrewsbury

Chorley v Derby

MARINE v SPURS

Wolves v Crystal Palace

Stockport County v West Ham

Oldham Athletic v AFC Bournemouth

Manchester United v Watford

Stevenage v Swansea City

Everton v Rotherham

Nottingham Forest v Cardiff City

Arsenal v Newcastle

Barnsley v Tranmere Rovers

Bristol Rovers v Sheffield United

Canvey Island/Boreham Wood v Millwall

Blackburn v Doncaster

Stoke v Leicester

Wycombe Wanderers v Preston North End

Crawley Town v Leeds

Burnley v MK Dons

Bristol City v Portsmouth

QPR v Fulham

Villa v Liverpool

Brentford v Middlesbrough

Manchester City v Birmingham City

Luton Town v Reading

Chelsea v Morecambe

Exeter v Sheffield Wednesday

Norwich v Coventry

Blackpool v West Brom

Newport County v Brighton

Cheltenham v Mansfield