Multa salatissima e sospensione della patente: Jack Grealish condannato per due incidenti

Sospensione della patente per nove mesi e 80.000 sterline di multa: sono costati cari a Jack Grealish i due incidenti in cui è rimasto coinvolto il 29 aprile e il 18 ottobre scorsi. Al capitano dell'Aston Villa, 25 anni, erano già stati tolti sei punti per eccesso di velocità nel 2018. "Il mio assistito si vergogna profondamente. Non solo perché questa situazione è problematica per la sua reputazione, ma è sinceramente dispiaciuto", ha detto il suo avvocato, John Dye.