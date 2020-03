Nagelsmann: "Voglio vincere titoli entro 10 anni per poi ritirarmi sulle Alpi"

Intervistato dal Daiy Mail, Julian Nagelsmann parla del suo futuro: "Come mi vedo in futuro? Forse allenatore per altri 10-12 anni. Voglio vincere titoli e se non ci riesco nei prossimi 10 anni allora continuerò. Se ci sarà la possibilità di fermarmi dopo 12 anni e fare altre cose, come vivere sulle Alpi, allora sarei felice. Sarebbe perfetto".