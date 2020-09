Nations League, Girone A: l'Inghilterra vince in Islanda al 90', decide un rigore di Sterling

Vittoria sofferta conquistata dall'Inghilterra che in Islanda ha trionfato 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Raheem Sterling al 90'. Gara complicata per la squadra di Southgate, rimasta in dieci al 71' per l'espulsione di Walker per doppio giallo ma allo scadere anche i padroni di casa sono rimasti con un uomo in meno per l'espulsione di Ingason. Nel finale poi decisivo Sterling, mentre sempre dal dischetto Bjarnason al 93' ha sbagliato il rigore che poteva valere l'1-1.

NATIONS LEAGUE - GIRONE A

Islanda-Inghilterra 0-1 (90' Sterling)

20.45 Portogallo-Croazia

20.45 Danimarca-Belgio

20.45 Svezia-Francia