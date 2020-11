Nations League, Lega A: tris Germania, solo pari Spagna. La Francia vince in Portogallo

Nel sabato di Nations League la Germania ha trionfato per 3-1 in rimonta contro l'Ucraina. Dopo il gol iniziale di Yaremchuk, i tedeschi hanno reagito con la rete di Sane e la doppietta di Werner, approfittando così del pareggio della Spagna che non è andata oltre l'1-1 in casa ella Svizzera. Al gol dell'atalantino Freuler infatti ha risposto Moreno.

Nell'altro girone, la Francia ha trionfato per 1-0 in casa del Portogallo grazie alla rete di Kante sulla giocata decisiva di Rabiot, mentre nell'altra gara la Svezia ha superato 2-1 la Croazia con i gol di Kulusevski e Danielson che nel finale è stato autore anche di un autogol.

NATIONS LEAGUE

LEGA A

Germania-Ucraina 3-1

Svizzera-Spagna 1-1

Portogallo-Francia 0-1

Svezia-Croazia 2-1