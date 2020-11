Nations League, Lega B: notte magica per l'Ungheria, è promossa. Turchia retrocessa

vedi letture

Una due settimane da ricordare per l'Ungheria. La selezione di Marco Rossi, dopo aver conquistato la qualificazione a Euro 2020, entra anche al tavolo delle grandi in Nations League vincendo un girone nel quale sembrava il classico vaso di coccio tra vasi di ferro. A Budapest, contro la Turchia, arriva il successo per 2-0, firmato Siger al 57' e Varga al 95'. Che vale il sorpasso alla Russia, umiliata dalla Serbia. Un risultato, quest'ultimo, che condanna la Turchia alla retrocessione in Lega C: pur a pari punti con la Serbia, la squadra di Senol Gunes è in svantaggio negli scontri diretti.