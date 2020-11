Nations League - Lega C, 0-0 per il Montenegro. Cipro ha battuto 2-1 il Lussemburgo

Nelle due gare di Lega C di Nations League il Montenegro non è andato oltre lo 0-0 in casa dell'Azerbaigian ma ha resistito in dieci dopo l'espulsione di Ivanovic a fine primo tempo per doppio giallo. Nell'altra gara invece Cipro ha battuto 2-1 il Lussemburgo grazie alla doppietta di Kastanos. Il Montenegro comunque resta al comando del Gruppo 1 e sale a 10 punti.

NATIONS LEAGUE - LEGA C

Azerbaigian-Montenegro 0-0

Cipro-Lussemburgo 2-1

GIRONE 1: Montenegro 10, Lussemburgo 9, Azerbaigian 5, Cipro 4.