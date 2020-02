vedi letture

Newcastle, Bruce: "Sconfitta giusta. Rosso a Lazaro? A fine gara bastava anche il giallo"

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Crystal Palace, il tecnico del Newcastle Steve Bruce ha detto: "La squadra migliore ha vinto, abbiamo avuto un discreto possesso palla, ma abbiamo perso la palla anche troppo velocemente in alcune area del campo. E' il momento di cambiare qualcosa, ma non possiamo appellarci a nulla: hanno vinto i migliori. Rosso a Lazaro? A 10 secondi dalla fine del match, l'arbitro deve davvero espellerlo? Un giallo non era sufficiente? Ma le regole sono regole e noi ci atterremo. Oggi ha giocato molto bene, non l'abbiamo cercato abbastanza, a volte lo abbiamo ignorato".