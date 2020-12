Neymar vuole giocare con Messi al PSG. Tuchel: "Io non posso parlarne, rispetto il Barça"

A differenza di Neymar, attaccante brasiliano che dopo la doppietta al Manchester United martedì sera ha dichiarato di voler assolutamente giocare con Messi dalla prossima stagione, l'allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel non s'è sbilanciato sulla possibilità che l'argentino dalla prossima stagione possa vestire la maglia del club vice-campione d'Europa. "Non ho parlato con Neymar di questo. Non posso parlarne, ho molto rispetto per il Barcellona, ​​per Messi, sono un allenatore del PSG e non posso parlare di questa cosa".