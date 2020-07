Niente Pallone d'Oro 2020, delusione in Polonia: "La più grande assurdità del 21° secolo"

Lunedì scorso, France Football ha comunicato la clamorosa decisione di non assegnare il Pallone d'Oro 2020 a causa del coronavirus che ha sconvolto anche il mondo del calcio negli ultimi mesi. Una notizia che non è stata presa bene da molti addetti ai lavori e da diversi calciatori che erano in lizza per aggiudicarsi il prestigioso trofeo. Tra questi, anche Robert Lewandowski, da molti dato per favorito soprattutto se il Bayern Monaco si fosse aggiudicato la Champions League. In Polonia c'è grande delusione: "Non capiamo i motivi della cancellazione; hanno ripreso tutti, tranne in Francia, e Neymar e Mbappé hanno ancora la possibilità di vincere la Champions League. Non è giusto", ha dichiarato Maciej Kaliszuk, giornalista del quotidiano sportivo più prestigioso, il Przeglad Sportowy.

Anche un mito del calcio polacco come il portiere Jan Tomaszewski ha mostrato il proprio disappunto: "Per me, la decisione è la più grande assurdità del 21° secolo. Non stiamo cancellando gli Oscar o il Premio Nobel. È semplicemente incredibile".