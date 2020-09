Niko Kovac: "Non sono geloso dei successi di Flick, anzi: l'ho portato io a bordo"

vedi letture

Niko Kovac è risultato positivo al coronavirus e sta osservando il periodo di quarantena. L'allenatore del Monaco è stato intervistato da Sport Bild e ha parlato anche del suo sostituto sulla panchina del Bayern Monaco, capace di vincere tutti i titoli: "Hansi ha fatto un ottimo lavoro. La squadra non ha mai perso nella seconda parte della stagione, segnando 100 gol. Il modo in cui la squadra ha giocato a calcio porta la sua firma. Non sono molte le persone capaci di conquistare una tripletta, forse solo alla Playstation. Non sono geloso di Hansi, anzi: l'ho portato io a bordo, quindi alla fine ho fatto la mia parte", ha detto con un sorriso. “L'ho consigliato io alla dirigenza, eravamo tutti d'accordo".