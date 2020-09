Norvegia, Lagerback: "Serve una sveglia dopo l'Austria. Hauge interessante, ha l'X-factor"

Il commissario tecnico della Norvegia Lars Lagerback ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo svegliarci dopo la sconfitta contro l'Austria. Se giochiamo come contro di loro, non batteremo la Serbia. Hauge è cresciuto rapidamente. E' un giocatore molto interessante e ha l'X-factor. Può essere un giocatore molto, molto buono per il futuro".