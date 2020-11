Olanda, De Boer: "Spero nella caduta dell'Italia. Con la Polonia ha fatto una gara da grande"

Frank de Boer, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Gli oranje sono un punto sotto l'Italia e devono sperare in un passo falso degli azzurri in Bosnia: "Il primato non dipende più da noi, dobbiamo vincere sperando in un passo falso dell'Italia. Ho visto i primi 30 minuti della loto partita contro la Polonia, hanno giocato davvero da grande squadra. Ma contro la Bosnia sarà una partita diversa, non so in che condizioni troveranno il campo. Dobbiamo solo pensare a prenderci i tre punti contro la Polonia per non aver nessun rimpianto".