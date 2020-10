Olympiacos, Martins: "Nel girone saranno i dettagli a fare la differenza"

Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, si è così espresso in conferenza stampa al termine della gara di Champions League persa per 2-0 in casa del Porto: "In una competizione di livello così alto, non si possono commettere errori come quelli che abbiamo fatto noi stasera. Tra il primo e il secondo gol abbiamo giocato meglio dei nostri avversari ma non siamo stati lucidi a concretizzare le occasioni che ci sono capitate: in questo girone, saranno i dettagli a fare la differenza. Con le sostituzioni ho cercato di dare maggior freschezza e velocità di gambe alla squadra per trovare il pareggio, ci siamo presi qualche rischio ma purtroppo non siamo riusciti nel nostro intento".