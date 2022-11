ufficiale Stramaccioni è stato esonerato dall'Al Gharafa. Al suo posto Pedro Martins

vedi letture

Andrea Stramaccioni non è più l'allenatore dell'Al Gharafa. A comunicarlo è lo stesso club qatariota, che su Twitter ha voluto ringraziare il tecnico ex Inter "per tutti gli sforzi che ha fatto per la società nel periodo in cui ha ricoperto questo incarico, augurandogli tutto il successo". Al suo posto è stato preso Pedro Martins, ex allenatore dell'Olympiacos, che è già arrivato a Doha.

يتوجه نادي الغرافة بالشكر للمدرب اندريا ستراماتشوني المدير الفني السابق للفهود على كل ماقدمه للنادي من جهود خلال الفترة الماضية، متمنين له كل التوفيق#الغرافة pic.twitter.com/KBeHzhlCCg — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) October 31, 2022