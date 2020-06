Olympique Marsiglia, il presidente Eyraud allontana le voci: "Questo club non è in vendita"

Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia, in conferenza stampa ha assicurato che, nonostante le tante voci circa un cambio di proprietà, il club francese non è in vendita: "Ringrazio sempre le persone che hanno mostrato interesse per l'OM, anche dal punto di vista finanziario, ma noi non siamo interessati a cedere il club. L'Olympique Marsiglia non è in vendita".