Olympique Marsiglia, Villas-Boas e lo spettro del FFP: "Dovremo vendere giocatori"

André Villas-Boas parla alla vigilia della gara contro il Nantes di domani. "Altre sei vittorie e saremo in media per il terzo posto ma l'obiettivo è il secondo". Intanto ad allarmare l'Olympique Marsiglia è la questione conti: l'ultimo bilancio recita -91,5 milioni anche se la situazione attuale è in miglioramento (La Provence recita circa -60, ndr). "Abbiamo un evidente problema, la penalità del Manchester City è un avvertimento. La sostenibilità del club è la cosa più importante: dobbiamo vendere i nostri giocatori e sapere dove andremo in futuro". Sul futuro. "Abbiamo parlato della prossima stagione ma a marzo ci rivedremo per conoscere la posizione del club e quel che succederà".