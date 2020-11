Osasuna, Arrasate: "Non siamo stati competitivi quanto avremmo voluto"

vedi letture

Jagoba Arrasate, tecnico dell'Osasuna, ha commentato la perentoria sconfitta rimediata in casa del Barcellona: "Oggi non abbiamo fatto una buona partita, siamo stati fragili e con il Barcellona non puoi concederlo. Ora il calendario è difficile, nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 1 punto. Dobbiamo guardare avanti e tornare a essere competitivi. Ora fino a Natale abbiamo partite importanti che non possiamo sbagliare".