Ufficiale Osasuna, blindato il promettente Echegoyen: contratto biennale con opzione

L’Osasuna ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver blindato uno dei giovani più interessanti emersi dal proprio settore giovanile. Si tratta di Mauro Echegoyen, centrocampista classe 2005, che ha firmato un contratto fino al 2026 con il club che vanterà un’opzione per prolungarlo fino al 2028. La clausola di rescissione del calciatore è fissata in 5 milioni di euro, ma salirà a12 milioni appena entrerà a far parte della prima squadra.

Echegoyen infatti al momento milita nella seconda squadra del club basco dove ha collezionato 20 presenze guadagnandosi la convocazione da parte dell’Under 19 spagola.