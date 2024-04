Bedin: "Inter, con Inzaghi ci siamo divertiti. Scudetto nel derby? Un risarcimento di due anni fa"

L'ex mediano della Grande Inter Gianfranco Bedin ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della squadra di Simone Inzaghi capace di vincere lo scudetto della seconda stella proprio nel derby contro il Milan: "E' la più bella Inter? Di sicuro ci siamo divertiti tanto - ha esordito l'ex centrocampista nerazzurro -. Vedo in Lautaro e compagni la stessa convinzione che avevamo noi. Grande rispetto per gli avversari, ma sapevamo che alla fine vincevamo noi.

Un altro tratto comune tra questa e la Grande Inter? L’efficacia e la tecnica - ha proseguito -. Noi andavamo in porta con 3-4 passaggi grazie al lancio di Suarez per Mazzola o Jair. Inzaghi oggi ci arriva con venti passaggi e va in porta con la palla.

Quanto è stato bello vincere lo scudetto nel derby? Temevo che ne nascesse una partita bloccata tra paura loro di perdere un’altra volta e la nostra di vincere. Invece è arrivata anche il successo che rende il nostro campionato ancora più straordinario. Sei derby vinti di fila non li dimentica nessuno. Quanto ha fatto piacere raggiungere la seconda stella prima del Milan? Lo prendo anche come un risarcimento per lo scudetto che abbiamo prestato loro 2 anni fa...".