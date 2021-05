Padre Guardiola: "Non escludo che possa tornare al Barça. Gli piacerebbe avere Messi al City"

“Credo che a Pep non dispiacerebbe avere Messi al Manchester City”. Parole che fanno rumore, perché a pronunciare non è uno qualsiasi, ma Valenti Guardiola, padre dell’allenatore dei Citizens: “Mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona - ha dichiarato a Radio Villa Trinidad - non escludo che possa farlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la nazionale. Messi? Non lo so, Messi è una cosa a parte, l’ho visto giocare a 12 o 13 anni al Mini Estadi. È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo al Manchester City”.