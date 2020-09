Palm Beach Stars, nuovo progetto americano che parla italiano

Nasce un nuovo progetto triennale di matrice italiana nel calcio americano, affidato a Tony Iafrate. La squadra in questione è il Palm Beach Stars e l’obiettivo è quello di far consolidare il club nel calcio professionistico americano, a partire dalla League One.

L’allenatore sarà José Luis Villarreal (ex Boca e River), mentre il capitano della squadra l’ex Arsenal Justin Hoyte (ex Arsenal). Ovviamente è in corso di valutazione anche la sessione di mercato, che potrebbe riguardare profili che già hanno avuto a che fare con il calcio italiano come per esempio l’ex Fiorentina Mario Bolatti.