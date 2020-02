vedi letture

Parejo avvisa l'Atalanta: "Quando nessuno ci dava un soldo, abbiamo fatto le cose migliori"

Dani Parejo, centrocampista e capitano del Valencia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: "È vero che ora non siamo in un grande momento, le cose non vanno come vorremmo tutti. Il gruppo è convinto e ha sempre reagito nei periodi difficili; abbiamo fatto cose molto importanti quando nessuno ci dava un soldo".