Ufficiale Parejo rinnova col Villarreal fino al 2026. L'annuncio lo dà Reina nei panni del neurologo

vedi letture

Il Villarreal ha annunciato in questi minuti il rinnovo del contratto di Dani Parejo. Centrocampista classe '89, lo spagnolo aveva in contratto in scadenza al termine di questa stagione e si è legato al Sottomarino Giallo per altri due campionati, fino al giugno del 2026.

In questa stagione Parejo ha continuato ad essere un perno della squadra, collezionando un totale di 33 presenze con 3 gol e 4 assist all'attivo. Per annunciare il prolungamento, il Villarreal ha pubblicato un simpatico video in cui Pepe Reina veste i panni del medico e analizza il cervello del giocatore per sintetizzare un nuovo farmaco, il 'Parejo 2026' appunto.