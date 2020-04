Paris Saint-Germain, Areola tornerà dal prestito al Real: la Premier nel futuro del portiere

Ore di riflessioni per Alphonse Areola. A fine stagione scadrà il prestito secco al Real Madrid e il portiere francese farà ritorno al Paris Saint-Germain. Il futuro però è sempre incerto visto che in rossoblu l'estremo difensore sarebbe chiuso da Keylor Navas per il ruolo di titolare. Il giocatore, si legge su L'Equipe potrebbe optare per una nuova stagione lontano da Parigi e le sirene della Premier League potrebbero essere una valida opzione.