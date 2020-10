Paris Saint-Germain, incontro Leonardo-Mbappé per il rinnovo. Il Real alla finestra

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha incontrato Kylian Mbappé la settimana scorsa per intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Non si sono registrati passi in avanti significativi tra le due parti, con l'entourage del giocatore che vuole conoscere prima di tutto le ambizioni del club. Da tempo circolano rumors su un possibile trasferimento del fuoriclasse al Real Madrid al termine della stagione.