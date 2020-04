Paris Saint-Germain, Leonardo pensa a un grande colpo a costo zero: Willian del Chelsea

Il Paris Saint-Germain sta pensando a un grande colpo a costo zero per l'estate. Si tratta del brasiliano Willian che non rinnoverà il proprio contratto con il Chelsea in scadenza a fine stagione. Secondo quanto rivelato da Le10sport.com il fantasista classe '88 piace molto a Leonardo che sarebbe pronto ad anticipare la concorrenza, specialmente del Barcellona, per il calciatore che dopo sette anni con i Blues è al passo d'addio.