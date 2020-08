Paris Saint-Germain, occhi su Vinicius Jr: i parigini sondano il terreno con il Real

Il Paris Saint-Germain ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato. La compagini francese - come riportato da Marca - ha sondato il terreno per Vinicius Jr. Al momento il Real Madrid non vuole lasciarlo partire, anche se si è ritagliato poco spazio con Zidane. La sua permanenza in blancos dipenderà anche da Zizou, per il momento il PSG attende.