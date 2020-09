Paris Saint-Germain, Tuchel: "Vorrei Camavinga ma questo non è Monopoly"

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita d'esordio del Paris Saint-Germain, impegnato contro il Lens. Il tecnico tedesco ha fatto il punto sul mercato e ha confermato l'interesse per Eduardo Camavinga: "Se mi piacerebbe acquistarlo? Sì, naturalmente. Ma non posso parlare di altri giocatori. È uno dei migliori della Ligue 1 e ha un grande futuro. Giocherà la Champions e questo non è il gioco del Monopoly. Comunque non potrei dire di no".