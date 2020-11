Penev assente nella sfida Tsarsko Selo -CSKA. È candidato alla panchina del club dell'esercito

Nella gara di ieri del massimo campionato bulgara ha destato grande sorpresa l’assenza di Ljuboslav Penev sulla panchina del suo Tsarsko Selo nel match contro il CSKA Sofia. Un’assenza, ufficialmente a causa di un malanno, che ha scatenato le speculazioni della stampa sul futuro dell’ex centravanti che proprio nel CSKA ha iniziato la propria carriera sia da giocatore sia da allenatore (sedendo sulla panchina per ben tre volte). Penev infatti, nonostante non arrivino conferme – e neanche smentite -, sarebbe il candidato numero uno per prendere il posto di Stamen Belchev sulla panchina dei rivali della Roma in Europa League.