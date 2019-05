Terremoto al CSKA Sofia, Penev si dimette e attacca il club. Che risponde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un vero e proprio terremoto nella giornata di ieri ha travolto il CSKA Sofia. Il tecnico Ljuboslav Penev infatti attraverso un lungo post su Facebook ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo dopo tre mesi togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Tre mesi fa ho accettato di guidare il CSKA in un momento difficile e l’ho fatto perché amo questo club. Ho dato tutto per ottenere il meglio in campionato e in coppa, ma ho faticato molto contro i giudizi ingiusti nei miei confronti che hanno danneggiato anche la squadra. - spiega Penev - Credevo che il CSKA fosse unito nel difendere la mia posizione, ma in nessun momento sono stato sostenuto dalla dirigenza del club. (…) Non permetterò a nessuno di macchiare il mio nome, di screditarmi perché ho la coscienza a posto e me ne vado a testa alta anche se con l’amaro in bocca”.

La risposta del club, che ha promosso Dobromir Mitov alla guida della squadra, non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso un duro comunicato: “Siamo profondamente grati a Penev per questi tre mesi in cui ha portato una straordinaria professionalità in questo club e per i risultati raggiunti. Dobbiamo però far notare che la remunerazione per questo servizio era importante, anzi superava quella dell’intera dirigenza. - si legge nel comunicato rivolgendosi al diretto interessato – Nessuno nella dirigenza ha tentato di screditare il suo nome e in caso contrario servono prove a supporto di quanto detto. Chi si è opposto? Chi ha provato a screditarti? Non vediamo l’ora di ricevere le sue risposte. Siamo pronti ad accoglierti nuovamente in ogni momento perché sei e resterai sempre nei nostri cuori”.