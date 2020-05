Pochettino: "Pensavo che avrei sostituito Mourinho al Real Madrid, invece lui ha sostituito me"

Mauricio Pochettino è stato esonerato nel corso di questa stagione dal Tottenham, che ha puntato poi su José Mourinho per la sua sostituzione. Un amico per l'allenatore argentino, come spiega lui stesso a Sky Sports UK: "Quando allenavo l'Espanyol, Mourinho era al Real Madrid. Ci incontrammo, mi regalò una bottiglia di vino rosso e due kit del Real Madrid per i miei bambini. Da quel momento s'è instaurata una bella amicizia tra noi e sono felice che sia stato lui a sostituirmi al Tottenham. Pensavo sempre che avrei potuto sostituirlo io al Real Madrid, invece è stato lui a sostituire me. Incredibile, eh? La vita è strana".