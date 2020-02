vedi letture

Porto, Conceicao: "Bayer Leverkusen più forte ma è ovvio che siamo delusi"

Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha parlato dopo l'eliminazione dall'Europa League della sua squadra per mano del Bayer Leverkusen: "Abbiamo iniziato bene, alla ricerca del gol e facendo molta pressione sull'avversario. Poi abbiamo subito lo svantaggio e altri due gol. Il Bayer è stato più forte, sono candidati per la vittoria finale anche perché provengono da uno dei migliori campionati del mondo. Siamo delusi ovviamente ma vogliamo concludere la stagione con dei titoli per i nostri tifosi. Abbiamo due possibilità a portata di mano. Faremo del nostro meglio per questo".