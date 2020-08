Porto, no all'Arsenal per Danilo Pereira: chiesti 30 milioni per il mediano

Le offerte non mancano, ma per Danilo Pereira, il Porto chiede non meno di 30 milioni di euro: O Jogo di oggi racconta che i lusitani sono pronti a lasciare andare il centrocampista quest'estate, ma non a svenderlo. L'offerta dell'Arsenal, arrivata a 20 milioni di euro, non soddisfa il club biancoblù, che si guarda in giro per cercare acquirenti con maggiore disponibilità.