Porto-Olympiacos 2-0, le pagelle: bene Sérgio Oliveira, M'Vila opaco

PORTO-OLYMPIACOS 2-0

Marcatori: 11' Fabio Vieira (P), 85' Sérgio Oliveira (P)

PORTO

Marchesin 6,5 - Attento e preciso a chiudere lo specchio della porta nelle sporadiche circostanze in cui viene chiamato in causa.

Manafa 5,5 - Poca spinta sulla corsia di destra, quando c'è da difendere non è sempre impeccabile.

Mbemba 6,5 - E' una sicurezza al centro della difesa: in luce in particolare nel finale di primo tempo con due salvataggi straordinari, non si scompone nella ripresa contribuendo al successo a reti inviolate da parte della sua squadra.

Pepe 6 - Festeggia la centesima presenza in carriera in Champions League con una bella vittoria in una gara molto sofferta: la sua esperienza si nota fin dall'inizio. Bravo a contenere le accelerazioni degli avversari seppur con qualche sporadica imprecisione.

Zaidu 6,5 - Buon lavoro sulla fascia mancina: non dà un attimo di respiro a Randjelovic, imponendosi agevolmente nella stragrande maggioranza dei duelli.

Sérgio Oliveira 7 - Gran lavoro in mezzo al campo, bravo a smistare i palloni in ogni zona del campo. Lucidissimo anche sotto porta: perfetto nella scelta di tempo sul cross di Marega per un facile colpo di testa che gli regala il secondo gol in carriera nel torneo (Dall'89' Romário Baró s.v.)

Uribe 6 - Lavora sottotraccia non commettendo particolari sbavature.

Corona 6,5 - Pimpante specialmente nel corso della prima frazione, rientra in tutte le azioni d'attacco del Porto dimostrando grande feeling con i compagni di reparto. Cala vistosamente nel secondo tempo ed esce prima del previsto (Dal 69' Evanilson 6 - Totale controllo della manovra)

Fabio Vieira 7 - Molto rapido e lucido nel leggere la doppia ingenuità della difesa dell'Olympiacos e a punire il portiere avversario con una potente conclusione da distanza ravvicinata. Grande prestazione (Dal 60' Nakajima 5,5 - Trenta minuti da spettatore non pagante: in pieno recupero prova il gol in acrobazia ma si fa anticipare da un difensore)

Otavio 6 - Bene nei primi 45': quando ha la possibilità, non esita a sgusciare sulla fascia sinistra creando grattacapi ai greci. In flessione nel secondo tempo, nel quale paga il predominio territoriale degli ospiti (Dal 69' Grujic s.v. - Prova impossibile da giudicare visti i pochissimi palloni toccati)

Marega 6,5 - Si sacrifica enormemente per il resto della squadra. Corre come un dannato sul versante offensivo per fare pressing sui portatori di palla dell'Olympiacos, gli manca il gol ma si può consolare con l'assist per il 2-0.

OLYMPIACOS

José Sá 6 - Interviene con facilità su gran parte dei tiri in porta, ma non può far nulla per evitare le due reti dei portoghesi: viene punito, oltre che dagli avversari, da una difesa tutt'altro che perfetta.

Rafinha 5,5 - Spinge con insistenza sulla fascia per oltre ottanta minuti, poi è protagonista dell'errore in marcatura su Sérgio Oliveira nell'azione del secondo gol.

Ruben Semedo 6 - Buona prova al centro della difesa, è in controllo di tutto ciò che succede nella sua zona di competenza.

Cissé 5,5 - Prova spesso a verticalizzare il gioco per gli attaccanti ma non riesce quasi mai ad effettuare lanci precisi. Non sempre perfetto nelle scelte di tempo nei duelli con Marega.

Holebas 6 - Fa buoni interventi in zona difensiva, ma non si propone mai in avanti: è quasi impossibilitato ad aggredire sugli esterni (Dal 70' Ruben Vinagre s.v.)

M'Vila 5 - Pasticcio incredibile in occasione del primo gol: nella propria area di rigore, non ci si può avventare con un colpo di tacco (tra l'altro impreciso...) su un pallone vagante. Ingenuità da principiante per l'ex meteora dell'Inter.

Bouchalakis 5 - Il capitano dell'Olympiacos è co-protagonista della dormita biancorossa nell'azione dell'1-0: perde un pallone rovente al limite dell'area di rigore, sul quale successivamente si avventa come un falco Vieira.(Dall'84 Pêpê s.v.)

Randjelovic 6 - Spaventa Marchesin con una gran girata di sinistro al volo nelle prime fasi del secondo tempo, ma fa poco altro. (Dal 70' Bruma s.v.)

Valbuena 6,5 - il trentaseienne francese sembra ancora un "giovanotto" sul terreno di gioco. Crea una serie innumerevoli di azioni pericolose, trovando sempre il giusto guizzo per i compagni. A fine primo tempo sfiora il gol con un pallonetto al portiere, ma Mbemba si oppone (Dall'84 Ahmed Hassan s.v.)

Masouras 5 - Non ha alcuna chance per pungere: sembra spaesato in campo (Dal 53' Fortounis 6,5 - L'Olympiacos "rinasce" dopo il suo ingresso: fa di tutto per portarsi l'intera squadra sulle spalle ma alla fine non ci riesce. Gran coraggio e voglia di "spaccare" il mondo)

El-Arabi 6 - Cerca più volte la porta, ma non si procura mai grosse occasioni per far male.