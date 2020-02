vedi letture

Porto, prima offerta per Jonathan David: 6 milioni, il Gent ne chiede molti di più

Ventidue gol e dieci assist in 37 partite stagionali. Numeri impressionanti, che hanno posto Jonathan David al centro dell'attenzione: l'attaccante del Gent, riporta Sky Sport, sarebbe finito nel mirino del Porto, che avrebbe offerto sei milioni ai belgi per il cartellino del giocatore. Secco il no degli avversari della Roma: il canadese non si muoverà per meno di 18 milioni.